Flamengo contrata zagueiro Léo Pereira, ex-Athletico-PR

A diretoria do Flamengo anunciou mais um reforço na noite desta terça-feira. O clube confirmou a contratação do zagueiro Léo Pereira, que estava no Athletico-PR. O jogador de 23 anos assinou contrato até dezembro de 2024 e é o segundo homem de zaga anunciado pelo clube para a temporada 2020. Antes o clube contratara Gustavo Henrique, ex-Santos.

“Tem reforço para o setor defensivo do Mengão, Nação! O zagueiro Léo Pereira é nosso! Ele assinou contrato até dezembro de 2024. Seja bem-vindo!”, anunciou o time carioca, pelas redes sociais. O clube adquiriu o jogador ao desembolsar cerca de 7 milhões de euros (equivalente a R$ 28 milhões).

A chegada do reforço está relacionada à possível saída de Pablo Marí, titular do Flamengo nas conquistas da Copa Libertadores e do Brasileirão, no ano passado. O jogador negocia com o Arsenal e pode deixar o clube ainda nesta janela de transferências, apesar de ter voltado a treinar com o grupo rubro-negro nesta terça.

Sonho antigo do Flamengo, Léo Pereira já estava no alvo do clube desde o ano passado, quando a diretoria rubro-negra fizera três propostas pelo defensor, sem sucesso.

Vindo do futebol amador, o zagueiro despontou no Athletico nos últimos dois anos. Ele chegou ao clube paranaense, ainda na base, em 2010. Pelo time principal, acumula 124 jogos. No ano passado, participou da conquista da Copa do Brasil.

RENÊ RENOVA – Mais cedo, também nesta terça, o clube anunciou a renovação do contrato do lateral-esquerdo Renê. Ele estendeu seu vínculo até dezembro de 2022. “É uma alegria muito grande. Todo jogador sonha em jogar em um clube com a grandeza do Flamengo, um dos maiores do mundo. Estou muito feliz de renovar por mais dois anos e participar ainda mais dessa história. Quero conquistar mais títulos e dar alegrias para os torcedores rubro-negros”, comentou o jogador.