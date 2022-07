O Flamengo sonha em disputar o título do Campeonato Brasileiro desta temporada e está se reforçando para a fase final da competição. O clube anunciou nesta segunda-feira a contratação da goleira Kelly Chiavaro, canadense naturalizada italiana.

“Olá nação rubro-negro, estou muito animada para jogar pelo Flamengo, e mal posso esperar para conhecer o time, a comissão, a torcida, todos que apoiam e todos no Rio”, afirmou Chiavaro.

“Mal posso esperar para ajudar o time a vencer uns jogos e títulos. Vamos nessa, estamos juntos”, concluiu a contratada, ainda vestindo uma camisa da seleção italiana.

A nova contratada estava defendendo as cores do Napoli, na Itália, e chega para ser a nova titular do quinto colocado do Brasileirão. O Flamengo soma 21 pontos, restando três rodadas, e ainda não tem vaga às quartas de final garantida.

Palmeiras, com 31, Internacional, com 30, São Paulo, 29 e Corinthians 28 já estão garantidos. Além do Flamengo, outras seis equipes buscam as quatro faltas que restam: Real Brasília, 20 pontos, Santos e Atlético-MG, ambos com 19, Ferroviária, com 18, Kindermann e Grêmio, com 17.

Além de Chiavaro, o Flamengo já havia anunciado a contratação da atacante Isadora, que estava no Rayo Vallecano, da Espanha.