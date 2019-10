Flamengo confirma que Rafinha passará por procedimento cirúrgico

Rio – O Flamengo confirmou, na manhã desta segunda-feira, que o lateral Rafinha irá passar por uma cirurgia. O procedimento será realizado para fixar uma fratura no arco zigomático e irá ocorrer às 20 hrs desta segunda-feira, no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca.

A expectativa do departamento médico do clube é que o atleta tenha alta já nesta terça-feira. No entanto, ainda não foi informado o tempo de recuperação do atleta.

Rafinha desfalcará o Flamengo na partida da próxima quarta-feira, contra o Fortaleza, no Castelão. O lateral preocupa para o confronto decisivo contra o Grêmio, no dia 23.