Flamengo chega ao ‘Dia D’ de Jorge Jesus com bastidores quentes, mas em silêncio Ídolo da torcida, Jorge Jesus afirmou que esperaria até esta sexta-feira pelo Flamengo, que, por ora, mantém o discurso de respaldo ao atual técnico Paulo Sousa

Enfim, chegou o dia 20 de maio, prazo final dado por Jorge Jesus para esperar o Flamengo, conforme reportagem publicada no “UOL“.







Por um lado, a direção segue sem fazer qualquer movimento pela volta do Mister, mas não faltaram motivos para os bastidores do Ninho do Urubu seguirem quentes neste intervalo, incluindo o atrito público entre a atual comissão técnica de Paulo Sousa e o goleiro Diego Alves.

A crise mais recente não foi resolvida com a reunião realizada no CT, realizada na reapresentação do grupo, nesta quinta, após vitória e classificação pela Libertadores.

Nenhuma das partes – goleiro, técnico ou dirigentes – veio a público dar sua versão ou explicar o episódio.

O silêncio, por sua vez, tem sido a estratégia adotada pelo Flamengo.

Foi assim quando veio a público o encontro de Jorge Jesus com o ex-presidente Kleber Leite, em 4 de maio, no qual o Mister revelou o desejo de voltar ao clube.

Marcos Braz e Bruno Spindel, que foram citados pelo ex-treinador, não se manifestaram. O português já retornou à Europa e, com o interesse de “resolver sua vida” profissional a partir desta sexta, está na mira do turco Fenerbahçe.

O silêncio, contudo, já tem data e local para ser quebrado. Após o jogo contra o Goiás, às 16h30 deste sábado, Marcos Braz e Bruno Spindel acompanharão o técnico Paulo Sousa na entrevista coletiva após o jogo no Maracanã. Os ingressos estão à venda para a Nação.