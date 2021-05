Flamengo chega ao 14º jogo seguido sem ter ‘time ideal’ à disposição; veja quem mais desfalcou Última vez que Rogério Ceni escalou o Rubro-Negro com força máxima foi justamente contra o Palmeiras, na Supercopa. Desfalque da vez é Gabigol, com um quadro viral

Diego Alves; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Gerson, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol: a equipe considerada ideal por Rogério Ceni, mas que raramente entra em campo pelo Flamengo.

Após uma sequência de lesões e suspensões nas últimas semanas, todos os titulares foram relacionados para a partida diante do Palmeiras, neste domingo, e havia a expectativa que o treinador voltasse a usar a formação após 13 jogos. No entanto, uma indisposição gástrica na noite de sábado tirou Gabigol do confronto e atrapalhou os planos do treinador.

Até o momento, a equipe principal do Flamengo disputou 16 jogos e só teve os 11 titulares em campo em duas ocasiões: a vitória de 5 a 1 sobre o Madureira pelo Carioca (5 de abril) e o empate em 2 a 2 com o Palmeiras – seguido da vitória na decisão por pênaltis – na Supercopa do Brasil (11 de abril).

Desde então, o Flamengo entrou em campo outras 13 vezes, e Rogério Ceni não conseguiu mais repetir a escalação com ‘força máxima’. Os principais motivos foram os problemas físicos de Rodrigo Caio e Diego Alves, que foram desfalques em 10 e 5 jogos, respectivamente.

Contra o Vélez Sarsfield, na última quinta-feira, a dupla esteve em campo, mas o treinador teve outros problemas: as suspensões de Arão e Bruno. Os dois voltaram a ficar à disposição para a partida contra o Palmeiras, mas Gabigol, com um quadro viral, se tornou desfalque de última hora.

Rodrigo Caio desfalcou em 10 jogos (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Lista dos desfalques do Flamengo na temporada:



Rodrigo Caio – 10 jogos (lesão e fibrose na coxa direita)

Diego Alves – 5 jogos (fibrose na coxa direita)

Gerson – 4 jogos (lesão na coxa esquerda)

Arrascaeta – 1 jogo (entorse no tornozelo direito)

​Willian Arão – 1 jogo (suspensão)

Bruno Henrique – 1 jogo (suspensão)

Gabigol – 1 jogo (quadro viral com indisposição gástrica)

OBS: foram contados apenas desfalques por problemas físicos ou suspensão. Jogadores poupados não entraram na lista.

Com o Flamengo em negociações avançadas com o Olympique de Marselha pela transferência de Gerson, é possível que o ‘time ideal’ de Rogério Ceni não volte a entrar em campo. Após o duelo deste domingo, o Rubro-Negro ficará 10 dias sem jogos e tem chance de ter o camisa 8 como desfalque permanente.

A partida contra o Palmeiras está marcada para começar às 16h (de Brasília), no Maracanã. O duelo é válido pela primeira rodada do Brasileirão 2021 e contará com transmissão em Tempo Real do LANCE!.

