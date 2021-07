Flamengo chega a 21 Garotos do Ninho utilizados no ano; Muniz é o jogador mais efetivo do Brasileirão Cobiçado pelo Atlético de Madrid, centroavante é o maior destaque dentre as promessas da base e justifica o badalado momento com ótimos números no Campeonato Brasileiro

Mesmo com uma atuação oscilante, o Flamengo derrotou o Cuiabá, na última quinta-feira, por 2 a 0, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal. E, além do inédito gol de Thiago Maia e, evidentemente, os primeiros três pontos fora de casa, o Rubro-Negro pode se gabar por seguir dando espaço a promissores Garotos do Ninho; agora são 21 utilizados na temporada.

Com a recente entrada de Werton aos 48 minutos do segundo tempo, o time de Rogério Ceni encerrou o jogo diante do Dourado com seis jogadores da base. O técnico trouxe os dois lados da balança, quando questionado a respeito da saída de Gomes, que era o destaque até ser substituído num segundo tempo de baixa intensidade e inspiração do Rubro-Negro.

– Não sei se é bom ou é ruim acabar o jogo com seis garotos da base. São jogadores jovens ainda e isso faz com que o time corra mais. O João saiu porque eu perdi o Diego e não sei quanto tempo o Thiago Maia realmente aguenta. Ele (Gomes) passa a ser um jogador fundamental para a gente nos próximos jogos.

De fato, com os desfalques por conta da Copa América e ainda sem a esperada reposição após a saída de Gerson, o Flamengo está com o “cobertor curto” em relação a opções de peso. Mas a molecada acionada tem dado conta do recado, vide Matheuzinho, João Gomes, Hugo Moura (em menor minutagem) e Rodrigo Muniz. Max e Werton estão chegando pelas beiradas e também contam com a confiança da comissão técnica para se destacarem, gradualmente.

Por falar no Werton, confira a postagem da joia, de apenas 17 anos e detentor de uma multa rescisória de 50 milhões de euros (veja mais sobre ele aqui):

– Sonho realizado, só tenho a agradecer a Deus por esse grande momento que estou vivendo, minha família que sempre esteve ao meu lado só vocês sabem o quanto eu batalhei para chegar esse momento! Feliz pela vitória, seguimos em busca do objetivo.

MUNIZ NO TOPO EM QUESITO INDIVIDUAL



Apesar da regularidade e ótima atuação de Gomes ontem, os principais holofotes em relação aos Garotos do Ninho, atualmente, estão em Rodrigo Muniz. Com proposta do Atlético de Madrid, o centroavante de 20 anos entrou na reta final do jogo passado, o suficiente para arranjar uma linda assistência.

A colaboração de Muniz com poucos minutos em campo o fez se tornar o jogador mais efetivo do Brasileiro, uma vez que o camisa 43 é quem menos precisa de ações com a bola para participar de gol na competição.

Veja números trazidos em parceria com o site “SofaScore”:

Números e mapa de calor no Brasileiro (Foto: Reprodução / SofaScore)

O Flamengo chegou aos 12 pontos na tabela e salta para a sexta posição, com dois jogos a menos que a maioria dos adversários. Com a molecada em alta, a equipe se reapresenta no Ninho do Urubu na tarde desta sexta e inicia a preparação para o clássico contra o Fluminense, que será disputado no domingo, às 16h, na Neo Química Arena.

TODOS OS GAROTOS UTILIZADOS NA TEMPORADA

Goleiros: Gabriel Batista e Hugo Souza

Laterais: Ramon e Matheuzinho

Zagueiros: Gabriel Noga* e Natan (saiu)*

Volantes: Daniel Cabral*, Richard Ríos (saiu)*, Hugo Moura, Lucas André e João Gomes

Meias: Yuri*, Max e Pepê (saiu)

Atacantes: Lázaro*, Thiaguinho, Mateus Lima, Gabriel Barros, Ryan Luka, Rodrigo Muniz e Werton

* Apenas sob o comando de Maurício Souza

