Flamengo chega a 14 marcadores diferentes e a 50 gols na temporada

O Flamengo segue a toada de empilhar taças. No último sábado, após vitória por 4 a 2 (placar agregado) sobre o Fluminense na final, o clube conquistou o Campeonato Carioca pela 37ª vez em sua história, encerrando a edição com números acumulados admiráveis. O Rubro-Negro chegou a 14 marcadores diferentes e a 50 gols na temporada – somando todas as competições.

O 14º atleta diferente do Flamengo a marcar foi João Gomes, o autor do terceiro e último gol na vitória sobre o Fluminense por 3 a 1, neste sábado.

– O tempo de Deus é perfeito, muito obrigado, Pai, por nunca me abandonar e estar sempre comigo. Realizei o sonho de criança, não sei o que escrever porque ainda não caiu a ficha. Campeão carioca com gol na final – postou João Gomes em suas redes sociais.

O técnico Rogério Ceni, ainda no gramado do Maracanã, em meio à comemoração do título estadual, enalteceu a força do elenco rubro-negro:

– Que eles estejam dispostos a entregar o máximo (após cada conquista). O que estão dispostos a entregar por isso, para continuar vencendo. É um grupo muito bom no dia a dia, de amizade, grandes profissionais. Os mais velhos dão exemplo, e faz com que os mais jovens sigam. É ótimo isso aqui.

O Flamengo também terminou o Carioca com o melhor ataque da competição: 34 gols marcados (Foto: Alexandre Vidal / CRF)

Agora, com o fim do Carioca, o Flamengo volta as atenções para a Libertadores. Nesta quinta-feira, já com a vaga nas oitavas de final assegurada, o clube recebe o Vélez Sarsfield, da Argentina, no Maracanã, às 21h (de Brasília). Um empate basta para que o Rubro-Negro avance como primeiro do Grupo G.

LISTA DOS MARCADORES DE GOLS



Gabigol – 15

Pedro – 8

Rodrigo Muniz – 5

Arrascaeta – 5

Vitinho – 5

Bruno Henrique – 2

Michael – 2

Willian Arão – 2

Diego – 1

Gerson – 1

Max – 1

Hugo Moura – 1

Gustavo Henrique – 1

João Gomes – 1

ESPECIFICIDADE DOS GOLS NA TEMPORADA*



Gols de pênalti: 6

Gols de cabeça: 6

Gol de peito: 1

Perna direita: 24

Perna esquerda: 18

Gols dentro da área: 42 (84%)

Gols fora da área: 8 (16%)

* Números divulgados via assessoria do Flamengo

