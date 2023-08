Flamengo busca segunda vitória seguida contra o Internacional no Maracanã

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/08/2023 - 7:30 Compartilhe

Na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta a campo neste sábado, às 18h30, quando enfrenta o Internacional no Maracanã, no Rio, em jogo que abre a 21ª rodada. Os gaúchos, embora precisem de uma reabilitação, devem priorizar a Copa Libertadores da América.

Eliminado da Libertadores e com a final da Copa do Brasil ainda distante, o Flamengo vem se concentrando no Brasileirão. Está há três jogos invicto, sendo um empate com o São Paulo, por 1 a 1, seguido por duas vitórias: 1 a 0 contra o Grêmio e 3 a 2 contra o Coritiba. Assim, chegou a 35 pontos, em terceiro lugar, atrás apenas de Botafogo, com 48, e Palmeiras, com 37.

No primeiro turno, em Porto Alegre (RS), o Flamengo até saiu na frente com gol de Gerson, mas sofreu a virada para o Internacional, por 2 a 1, com dois gols de Maurício.

Com a semana livre para treinamentos, o técnico Jorge Sampaoli testou mudanças na escalação e deve promover as entradas do lateral-esquerdo Ayrton Lucas, do volante Thiago Maia e do atacante Luiz Araújo. Deixam o time Filipe Luís e Victor Hugo, por opção, e Gerson, suspenso. O lateral direito Varela, lesionado, é outro desfalque.

Sampaoli valorizou o tempo de preparação, mas alertou que o planejamento só funcionará se for bem executado pelos jogadores. “Sempre é bom ter tempo de treinamento, mas a evolução está relacionada com aquele que projeta (o técnico) e também com aquele que executa (o jogador). Temos que saber que o futebol tem muito a ver com estruturas ofensivas e defensivas, e também jogadores que resolvam de maneira criativa. Então temos que recuperar a forma coletiva, mas também a forma individual”, avisou o argentino.

O Internacional está bem na Libertadores e, após eliminar o River Plate, venceu o primeiro jogo diante do Bolívar, da Bolívia, por 1 a 0, mesmo jogando na altitude de La Paz. No Brasileirão, porém, a história é bem diferente. Na última rodada, sem os principais titulares, foi derrotado pelo Fortaleza, por 1 a 0, em Porto Alegre (RS). Assim, chegou a oito jogos sem vencer, sendo quatro derrotas e quatro empates. Com 24 pontos, está em 14º lugar.

O técnico Eduardo Coudet deve mais uma vez poupar seus principais jogadores, uma vez que o jogo de volta da Libertadores será realizado na terça-feira. O próprio treinador não estará na beira do gramado, pois está suspenso. O time será comandado pelo auxiliar Lucho González, que não terá o goleiro Sergio Rochet, que também recebeu o cartão amarelo. Ele será substituído por Keiller.

Coudet vem repetindo nos últimos dias que sabe da importância de reagir no Brasileirão, mas que a prioridade do clube é a Libertadores. “Foram me buscar sob um objetivo claro, que era passar na Libertadores. Acho que temos que nos recuperar, mas não vamos brigar pelo Brasileirão, não temos essa ilusão.”

