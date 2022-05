Flamengo busca esquecer turbulências dentro e fora de campo para vencer o Goiás

Outro resultado que não seja uma vitória convincente do Flamengo, neste sábado, às 16h30, no Maracanã, diante do Goiás, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, poderá custar o emprego do técnico Paulo Sousa. O time rubro-negro precisa reagir na competição nacional, pois ocupa apenas o 16º lugar, com seis pontos, em seis jogos.

Se o time não agrada dentro de campo, fora ganhou as manchetes após o repórter Eric Faria, da Rede Globo, ter dito que fizeram uma pergunta sobre Diego Alves para Paulo Sousa de forma “encomendada”, após o jogo com a Universidad Católica. O treinador do Flamengo negou a informação e ameaçou levar caso à justiça. O jornalista se desculpou nesta sexta-feira, ao dizer que usou um termo incorreto.





Diante de tantas turbulências, Paulo Sousa poderá colocar em ação o importante quarteto formado por Arrascaeta, Éverton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Hugo Souza, apesar das atuações irregulares, permanece na meta, porque Santos e Diego Alves se recuperam de lesão.

A única dúvida está entre Andreas Pereira e João Gomes no meio de campo. A dupla de zaga deverá ser formada por Pablo e David Luiz, com Rodrigo Caio tendo ‘folga’, após atuar os 90 minutos frente a Universidad Católica. Até o meio da tarde desta sexta-feira, mais de 40 mil ingressos já haviam sido vendidos para a partida.

Do lado do Goiás, o técnico Jair Ventura vai poder contar com o que tem de melhor no elenco. O zagueiro Sidnei voltou a ser relacionado após dois jogos e deve substituir Da Silva. Henrique Lordelo e Danilo Barcelos cumpriram suspensão e deverão ficar como opção na reserva.

Com oito pontos, o Goiás inicia a rodada em 13º lugar. Uma vitória poderá elevar o time bastante na classificação, o que torna o compromisso ainda mais importante.