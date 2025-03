Flamengo busca diante do Fluminense no Maracanã o bicampeonato carioca

O centenário ‘Clássico das Multidões’ vai decidir, neste domingo, o campeão carioca de 2025. O tradicional Fla-Flu vai lotar o Maracanã, com a bola rolando a partir das 16 horas. O Flamengo, campeão de 2024, busca o bicampeonato, enquanto o Fluminense tenta reconquistar o título após o bi de 2022-2023.

Maior campeão estadual, com 38 conquistas, o Flamengo largou na frente nas finais, vencendo o primeiro jogo por 2 a 1. Agora joga pelo empate. O Fluminense, campeão 33 vezes, precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com o título. Caso vença por um gol de diferença, o campeão será conhecido somente com as cobranças de pênaltis.

Os dois rivais decidiram o título em quatro das últimas cinco edições. A única exceção foi na temporada passada, quando o Flamengo enfrentou o Nova Iguaçu e levou para casa o troféu.

Desfalque no jogo de ida, Bruno Henrique não fará seu retorno. O atacante segue se recuperando de uma lesão na coxa direita sofrida contra o Vasco, na partida de volta da semifinal. Apelidado pela torcida de ‘Rei dos Clássicos’, ele soma três gols na competição.

Titular na última partida, Luiz Araújo deve seguir entre os titulares. O atacante vive grande fase e é considerado o 12º jogador pelo técnico Filipe Luís, atrás de seu primeiro Estadual. No primeiro Fla-Flu, foi um dos protagonistas ao se desentender com o técnico Mano Menezes e com o zagueiro Juan Freytes, o último após o apito final.

A torcida vive a expectativa de ver o retorno do zagueiro Danilo, ao menos como opção no banco. O jogador não entra em campo desde o dia 22 de fevereiro, na vitória sobre o Maricá por 5 a 0, pela última rodada da Taça Guanabara. Desde então, ele vem se recuperando de um incômodo no músculo posterior da coxa direita.

A provável escalação será a mesma que entrou em campo na ida. Filipe Luís valorizou a atuação rubro-negra na ida, mas lembrou a decisão de 2023 ao cobrar foco dos jogadores. Na ocasião, quando o Flamengo era treinado por Vítor Pereira e Filipe Luís ainda estava dentro das quatro linhas como lateral-esquerdo, o rubro-negro venceu o Fluminense por 2 a 0 no jogo de ida da final, mas perdeu por 4 a 1 na volta e terminou como vice-campeão. O rival, na época sob comando de Fernando Diniz, consagrou o bicampeonato.

“Os jogadores estão se doando muito, têm muita fome. Eles já conquistaram muito, mas querem mais. O adversário é muito forte, ganhou a Libertadores recentemente e tem um goleiro impressionante (Fábio), acho que é o melhor do Brasil”, disse Felipe Luís, rasgando elogios ao rival.

Mas o flamenguista reforça a necessidade de manter a seriedade e o foco no objetivo, que é a conquista do título. “Temos uma leve vantagem, mas sei o que vivi em 2023. Não subestimo nunca o Fluminense, por isso, temos que respeitar para sermos campeões. De qualquer forma, vamos jogar para vencer”, concluiu, descartando atuar de forma mais defensiva, porque o empate também interessa.

O Fluminense tem um desfalque de peso para o jogo da volta. Titular absoluto, o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes não estará disponível. Na reta final do primeiro jogo, ele deixou o gramado sentindo dores na parte anterior da coxa esquerda e foi submetido a exames que detectaram uma lesão muscular.

O colombiano deve ser substituído por Renê, contratado nesta temporada depois de ter encerrado o vínculo com o Internacional. O jogador é um velho conhecido da torcida rival, pois defendeu o Flamengo de 2017 até 2022 e fez parte do histórico grupo que ganhou a Libertadores e o Brasileirão em 2019.

O zagueiro Juan Freytes também não poderá atuar. Apesar de não ter entrado em campo no primeiro jogo, ele recebeu um cartão vermelho após o apito final ao se envolver em uma confusão com Luiz Araújo. A dupla de zaga titular continuará formada por Ignácio e Thiago Silva. Com isso, Thiago Santos vira a primeira opção para o setor no banco.

O técnico Mano Menezes analisou a atuação do Fluminense e reconheceu a qualidade do rival, mas destacou o equilíbrio do clássico em alguns momentos. Além disso, elogiou a força do time no final da partida, quando marcou um gol e deixou a decisão aberta.

“Pensamos que a decisão está aberta. Vamos para o segundo jogo pensando que temos capacidade de brigar pelo título. Eles têm muita qualidade, mas tivemos poder de reação no final do primeiro jogo. E agora precisamos ter coragem e arriscar”, disse Mano Menezes.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X FLUMINENSE

FLAMENGO – Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Gonzalo Plata e Luiz Araújo. Técnico: Filipe Luís.

FLUMINENSE – Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Otávio, Martinelli e Jhon Arias; Canobbio, Germán Cano e Kevin Serna. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).