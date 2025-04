Flamengo busca a reabilitação na Libertadores e tem como maior desafio a altitude de Quito

Depois de um empate por 0 a 0 contra o Vasco, pelo Brasileirão, o Flamengo volta a entrar em campo nesta terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O clube terá pela frente a LDU, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, conhecido como ‘Casa Blanca’, em Quito, no Equador, às 19h.

O Rubro-Negro tenta ‘entrar nos eixos’ na principal competição do continente. Na última rodada, perdeu de forma inesperada para o Central Córdoba, da Argentina, por 2 a 1, no Maracanã. Para dar a volta por cima, o time de Filipe Luís terá que superar a altitude de mais de 2.850 metros do palco do jogo.

Os cariocas ocupam a terceira posição do Grupo C, com três pontos, enquanto os equatorianos dividem a liderança com o Central Córdoba, ambos com quatro pontos. O Deportivo Táchira, da Venezuela, perdeu nas duas primeiras rodadas e, sem pontuar, está estacionado na lanterna.

A última vez que os rivais se encontraram foi na fase de grupos da Libertadores de 2021. No Maracanã, o jogo terminou empatado por 2 a 2. Pedro e Gustavo Henrique balançaram as redes para o Flamengo, enquanto Franklin Guerra e Jhojan Júlio fizeram os gols da LDU. Em Quito, o rubro-negro venceu por 3 a 2, com dois gols de Gabigol e outro de Bruno Henrique. Cristian Borja e Luis Amarilla descontaram para o time da casa.

Pela segunda partida consecutiva, Filipe Luís não poderá contar com o lateral-esquerdo Alex Sandro. Desfalque contra o Vasco, ele segue de fora para se recuperar de um edema na coxa esquerda. Ayrton Lucas deve ser mantido no setor. Varela, que pode atuar improvisado, também é opção.

O meia De la Cruz e o volante Allan também não foram relacionados. O primeiro já relatou mal-estar em partidas na altitude e não foi relacionado por recomendação dos fisiologistas. O segundo possui traços falcêmicos, condição caracterizada por causar efeitos como desidratação e hipertermia. A comissão técnica resolveu seguir as orientações dos profissionais especializados na área e optou por preservar o atleta.

Gerson, que atuou mais avançado no clássico, deve ficar mais atrás para preencher a vaga ao lado de Erick Pulgar. Mas Evertton Araújo também aparece como opção.

Reserva no sábado, o atacante Gonzalo Plata deve voltar ao time titular. Ele vive grande fase neste início de temporada, sendo uma das principais peças do setor ofensivo. O restante do ataque segue em aberto, com Bruno Henrique, Michael, Everton Cebolinha e Juninho disputando duas vagas.

O zagueiro Cleiton é novidade na relação para o confronto. O jogador não foi relacionado por opção técnica nas últimas três partidas, mas volta a ficar à disposição. No entanto, o futuro do jovem está cada vez mais longe da Gávea, porque ele tem contrato até o fim do ano e não chegou a um acordo para estender o vínculo.

Filipe Luís comentou sobre os desafios na altitude, enfrentados pelo mesmo quando ainda atuava como jogador no próprio Flamengo. O ex-lateral falou sobre as dificuldades impostas pela situação, mas alertou que a equipe precisa fazer um grande jogo em Quito.

“Não é fácil jogar na altitude. É difícil pressionar alto, porque você perde o fôlego e não consegue recuperar. Você sobe para atacar e não consegue voltar, mas precisamos fazer um grande jogo para conseguir essa vitória”, destacou.

A LDU não empolgou a sua torcida neste início de Campeonato Equatoriano. Após oito rodadas, está em sexto lugar, com 14 pontos, quatro atrás do Independiente del Valle, líder da competição. No entanto, o bom início de Libertadores motiva o elenco de olho na sequência da temporada.

Ainda invicto, o clube quer aproveitar a altitude para tentar vencer um dos favoritos ao título. O principal destaque da equipe é o centroavante Alex Arce. Apelidado de ‘Haaland Paraguaio’, ele terminou a última temporada com 37 gols em 45 partidas. O zagueiro Ricardo Adé e o meia Gabriel Villamil também são algumas peças importantes do time treinado por Pablo Sanchez.

FICHA TÉCNICA

LDU X FLAMENGO

LDU – Gonzalo Valle; Daniel De la Cruz, Ricardo Ade, Gian Allala e Leonel Quinonez; Bryan Ramirez, Carlos Gruezo e Gabriel Villamil; Alvarado, Alex Arce e Alzugaray. Técnico: Pablo Sanchez.

FLAMENGO – Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Gonzalo Plata, Bruno Henrique (Juninho) e Michael (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO – Derlis Lopez (PAR).

HORÁRIO – 19h.

LOCAL – Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU).