Flamengo busca a reabilitação diante do Cruzeiro para se manter na liderança do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2024 - 7:30 Para compartilhar:

De olho na liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo após a derrota para o Juventude, por 2 a 1, em Caxias do Sul (RS), o Flamengo enfrenta o Cruzeiro, que vem motivado ao bater o Athletico-PR, outro adversário direto pelas primeiras posições, por 2 a 0. O duelo será disputado neste domingo, às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 13ª rodada.

O Flamengo conheceu apenas a sua segunda derrota no Brasileirão, o que não impediu com que terminasse a última rodada na liderança, com 24 pontos. Agora tem a companhia do Bahia, com a mesma pontuação, mas com menos saldo de gols: 9 a 7. Para continuar na ponta, precisa reencontrar o caminho das vitórias, já que a concorrência, desta vez, é maior. No Maracanã, só perdeu uma vez, no clássico diante do Botafogo, por 2 a 0.

O Cruzeiro vem em alta com a surpreendente campanha no Brasileirão. Nos bastidores, Alexandre Mattos, CEO do clube, vem trabalhando para reforçar o elenco ainda mais. O time celeste tem 20 pontos, mas apenas um triunfo como visitante – na vitória sobre o Atlético-GO por 1 a 0.

Neste confronto, o time carioca defende um longo tabu contra o time mineiro. A última derrota ocorreu em 2018, quando perdeu por 2 a 0 na Copa Libertadores. Desde então foram sete partidas, com seis vitórias do rubro-negro e só um empate.

O técnico Tite segue tentando remendar o Flamengo após os desfalques provocados pela Copa América e por lesões. Arrascaeta, De la Cruz, Viña, Varela e Erick Pulgar estão na Copa América, enquanto que Igor Jesus e Éverton Cebolinha continuam entregues ao departamento médico. Com um trauma no pé, Bruno Henrique ficou de fora contra o Juventude, mas pode retornar.

Apesar do elenco estar enxuto, Tite tem algumas dúvidas. Os volantes Allan e Victor Hugo brigam por posição. O segundo foi duramente criticado no último jogo e pode voltar aos suplentes. O zagueiro Léo Pereira pode ser preservado temendo uma nova lesão. Caso isso aconteça, David Luiz fará dupla defensiva com Fabrício Bruno. Além disso, o zagueiro Léo Ortiz tem atuado mais com volante do que terceiro homem de marcação.

“Eu tenho que considerar a mobilização de todos os atletas. Se não faz mais é porque mais não pôde. Fisicamente vem sendo extremamente desgastante. Quando faz uma sequência de jogos, e isso não é desculpa porque eu já falei anteriormente, há o decréscimo. Tu tem uma necessidade de ter peças de reposição. Eles são humanos. O desgaste físico é inevitável”, afirmou o treinador.

Do lado do Cruzeiro, o técnico Fernando Seabra tem alguns problemas. O principal deles é o zagueiro Zé Ivaldo, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Com isso, Neris deve fazer dupla com João Marcelo. A outra opção seria Villalba. Já Rafa Silva e Juan Dinenno continuam lesionados.

A boa notícia é o retorno do lateral-esquerdo Marlon, que cumpriu suspensão e reassume a titularidade no lugar de Kaiki Bruno. De resto, Seabra deve manter o time que vem de grande vitória sobre o Athletico-PR.

“Vamos enfrentar uma equipe organizada, com boa dinâmica e jogadores de alto nível. O time vem respondendo ao trabalho de forma rápida, o que é muito louvável. Vamos ter mais uma partida de dificuldade extrema, mas temos que continuar pontuando”, destacou o treinador.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO X CRUZEIRO

FLAMENGO – Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Victor Hugo (Allan) e Lorran; Gerson, Pedro e Luiz Araújo. Técnico: Tite.

CRUZEIRO – Anderson; William, João Marcelo, Neris e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Ramiro; Arthur Gomes, Matheus Pereira e Gabriel Veron. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO – Bráulio da Silva Machado (SC).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).