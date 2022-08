Flamengo: Braz se pronuncia sobre denúncia do STJD contra Arrascaeta e Gabigol

Parceria Lance & IstoÉ 10/08/2022 - 0:42 Compartilhe

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, se pronunciou sobre a denúncia do STJD contra Arrascaeta e Gabigol por conduta violenta. Na zona mista do Maracanã, após a vitória sobre o Corinthians, o VP não fugiu do tema e destacou que é muito perigoso e sensível acontecer uma denúncia mesmo com as punições já tomadas pelo árbitro dentro de campo.

Braz é o VP de futebol do Rubro-Negro (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

– Não vou falar de palanque, nem vou usar a palavra piada em respeito à Procuradoria e às pessoas envolvidas. Mas, a partir do momento em que tem alguns lances que o juiz revisa no VAR ou que tenha certeza – mesmo sem revisar no VAR – do que aconteceu, dar uma penalidade e pós jogo querer interferir ou sugerir alguma punição que não seja do juiz… Esquece o jogo do Flamengo, eu acho muito perigoso.

– Acho que isso é muito sensível, muito perigoso. Eu respeito a posição de quem denunciou, mas eu, como vice-presidente de futebol, não posso não emitir a minha opinião. A minha opinião é que é muito perigoso, depois de um juiz analisar, ver e dar até uma punição, chegar e ter uma posição dessa. Enfim, são os novos tempos.

ENTENDA O CASO

Após rechaçar a primeira pedida do Athletico, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou o desejo da equipe paranaense e denunciou Gabigol e Arrascaeta. A dupla será julgada (antes do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil) por conduta violenta, e pode não entrar em campo na Arena da Baixada.

Gabigol foi denunciado no Artigo 254-A, que consta: praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente. Caso seja condenado pelo pleno do STJD, o atacante do Flamengo pode pegar de quatro a 12 jogos de suspensão.

O caso de Arrascaeta é mais leve, embora ainda possa pegar um gancho considerável. O uruguaio foi denunciado no Artigo 254, por “praticar ação violenta”. A punição é de um a seis jogos de suspensão em caso de condenação (para saber todos os detalhes das denúncias, clique aqui).

