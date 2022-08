Flamengo bate São Paulo fora de casa e dorme no 3º lugar do Brasileiro

Agência Brasil 06/08/2022 - 23:25 Compartilhe

Diante de mais de 45 mil torcedores no Morumbi, o Flamengo levou a melhor sobre o São Paulo, vencendo por 2 a 0, na noite deste sábado (6). O resultado, alcançado com gols de Lázaro e Gabigol, fez o Rubro-Negro subir momentaneamente para a terceira posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, ultrapassando Fluminense (35 pontos) e Athletico (34), que ainda entram em campo na rodada. Já o Tricolor paulista dorme na 11ª posição, com 26 pontos.

Segue a boa sequência do @flamengo! Cinco vitórias seguidas e contando… pic.twitter.com/lX0yAtYlG4 — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) August 7, 2022

Ambas as equipes entraram em campo bastante modificadas, já que têm compromissos no meio da próxima semana pelas competições continentais (o São Paulo pela Copa Sul-Americana e o Flamengo pelo Libertadores). Logo no começo, as mudanças realizadas por Dorival Júnior surtiram efeito. Aos seis minutos, Ayrton fez o cruzamento pelo lado esquerdo, Victor Hugo desviou de cabeça já dentro da área e Lázaro, de cara para o gol, finalizou também de cabeça, no contrapé de Felipe Alves, para abrir o placar.

Durante a primeira etapa, o São Paulo tentou mas não forçou o goleiro Santos a trabalhar muito.

Na volta do intervalo, os principais nomes das duas equipes começaram a entrar em campo. O argentino Jonathan Calleri, do Tricolor, foi um deles e obrigou Santos a fazer duas boas defesas antes dos quinze minutos.

Pelo lado do Flamengo, Gabigol e Arrascaeta foram alguns dos habituais titulares a entrarem no jogo. O time carioca criou boas oportunidades com Matheuzinho e Lázaro e acabou garantindo a vitória nos minutos finais.

Aos 48, em contra-ataque fulminante após escanteio do São Paulo, Gabigol avançou e bateu cruzado para marcar o segundo gol do Rubro-Negro.

O homem cravou de novo! 126 gols com o Manto Sagrado! Tá maluco! Joga muitooooo! ❤️ #VamosFlamengo @gilvandesouza9 / CRF pic.twitter.com/edO36TYJLv — Flamengo (@Flamengo) August 7, 2022

O Flamengo decide o futuro na Libertadores na terça-feira (9), contra o Corinthians, no Maracanã. O time venceu a primeira partida das quartas de final por 2 a 0, em São Paulo. Já o Tricolor encara o Ceará no dia seguinte, em Fortaleza, carregando a vantagem de ter vencido o duelo de ida das quartas da Copa Sul-Americana por 1 a 0.

Pelo Brasileiro, os próximos compromissos de ambas as equipes serão no domingo (14). O Flamengo recebe o Athletico Paranaense no Maracanã e o São Paulo será novamente anfitrião diante do Bragantino.

Corinthians empata com Avaí na Ressacada

Mais cedo, às 19h, o Corinthians, que almejava se aproximar do Palmeiras, empatou com o Avaí por 1 a 1 no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. Quem abriu o placar foram os donos da casa. William Pottker sofreu pênalti de Balbuena. Bissoli cobrou e marcou pela décima vez no campeonato, a sexta em cobranças de pênalti. Na segunda etapa, aos 32 minutos, Renato Augusto cobrou escanteio pela esquerda e o zagueiro paraguaio se redimiu, marcando de cabeça para o Timão.

Com o resultado, a equipe paulista foi a 39 pontos, ainda dois atrás do líder Palmeiras, que ainda vai entrar em campo na rodada. O Avaí agora soma 22, em 16º, à beira da zona de rebaixamento.

Além do duelo decisivo pela Libertadores contra o Flamengo, a semana também reserva para o Corinthians um encontro justamente com o Palmeiras, sábado (13), pelo Brasileirão, na Neo Química Arena. Já o Avaí visita o Goiás no mesmo dia.

O DRAGÃO É MONSTER! Jogando no Estádio Antônio Accioly o Atlético Goianiense venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1. Gols de Marlon Freitas e Diego Churin. VAMOS BUSCAR! CONFIA! ⚽️⚽️ ⚡️#DRAGÃO pic.twitter.com/MXXR7Tw0kx — Atlético Goianiense (@ACGOficial) August 7, 2022

Atlético-GO quebra sequência negativa

Seis derrotas consecutivas fizeram o Atlético-GO despencar na tabela e ir parar na zona de rebaixamento. Porém, neste sábado, o Dragão enfim voltou a respirar um pouco após bater o Bragantino por 2 a 1, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Todos os gols foram marcados na segunda etapa. Marlon Freitas abriu o placar com um golaço em chute de fora da área, aos seis. Aos 14, Churín completou escanteio da esquerda com um toque de cabeça para ampliar. No fim, aos 40, Luan Cândido aproveitou sobra na área para chutar forte e diminuir.

O Atlético foi a 20 pontos, mas segue no Z-4, momentaneamente em 18º. O Bragantino parou nos 30 pontos, em oitavo.

Durante a semana, o Dragão pode avançar para as semifinais da Copa Sul-Americana. Na terça-feira, em casa, a equipe joga pelo empate contra o Nacional, do Uruguai, para garantir a vaga inédita (venceu por 1 a 0 em Montevidéu). No sábado, o time goiano vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Bragantino visita o São Paulo no dia seguinte.