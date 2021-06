Flamengo bate recorde de audiência da Copa do Brasil 2021 na Globo Vitória dos Rubro-negros por 2 a 0 sobre o Coritiba chegou a 30 pontos de audiência no Rio de Janeiro

O Flamengo venceu o Coritiba por 2 a 0 nesta quarta-feira pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2021 e bateu o recorde de audiência da competição nesta temporada. A partida no Maracanã superou o número de telespectadores da vitória do Fluminense sobre o RB Bragantino, que havia marcado os melhores números até então.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!



+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!

A vitória Rubro-negra marcou 30 pontos de audiência no Rio de Janeiro e 44% de participação. Ou seja, a cada 100 televisores ligados, 44 estavam sintonizados na TV Globo durante a partida da Copa do Brasil. Assim, cerca de 3,77 milhões de pessoas assistiram ao jogo na região metropolitana da capital carioca.

Estes números deixaram para trás as marcas atingidas por Fluminense e RB Bragantino. Naquela partida, a Globo registrou 23 pontos de audiência, sete pontos a menos do que no jogo de quarta, e 37% de participação, 7% a menos.

O Flamengo volta a entrar em campo neste sábado para enfrentar o RB Bragantino pela quinta rodada do Brasileirão 2021. Os Rubro-negros ocupam a 7ª colocação com 6 pontos após jogar apenas duas partidas nas quatro primeiras rodadas.

E MAIS:

Veja também