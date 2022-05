Flamengo bate o Minas e fica a uma vitória de se garantir na final do NBB Rubro-Negro levou a melhor fora de casa por 77 a 63, na noite deste domingo





O Flamengo deu mais um passo na luta para garantir um lugar na desicão do NBB. Neste domingo, o Rubro-Negro derrotou o Minas por 77 a 63 fora de casa, no segundo duelo da semi em melhor de três, em grande noite do armador Yago, responsável por 18 pontos. A classificação pode ser selada na terça-feira. Os times voltam a se enfrentar em Belo Horizonte, às 20h.

Na outra série, São Paulo e Franca brigam por um lugar na final. A série está empatada em 1 a 1, e os rivais voltam a se encontrar nesta segunda-feira, às 20h, no Morumbi.

YAGO BRILHA, MAS FLA DESPERDIÇA CHANCES

​

Na primeira tentativa da noite, Dar Tucker acertou uma bola de três pontos e colocou o Flamengo na frente logo nos primeiros segundos da partida. O Minas reagiu rapidamente e conseguiu passar à frente no placar. Yago mostrou seu cartão de visitas e converteu uma bola tripla. O Flamengo girava a bola no ataque, mas desperdiçava alguns arremessos. Os donos da casa terminaram o primeiro quarto na frente: 20 a 14.

MINAS À FRENTE NO INTERVALO

​

No segundo período, o técnico Gustavo de Conti mandou à quadra Faverani, Balbi e Olivinha. Com dois armadores, o Rubro-Negro chegava com mais facilidade ao ataque. Balbi recebeu em boas condições e acertou uma bola tripla, encurtando a vantagem do Minas, que chegou a abrir dez pontos. Rafa Mineiro, pela direita de ataque, tentou para três e a bola caiu. O Minas permaneceu na frente e foi para o intervalo em vantagem: 38 a 30.

VANTAGEM RUBRO-NEGRA APERTADA



O primeiro arremesso do terceiro quarto foi do Mengão, que voltou com tudo. Com uma bola de três de Brandon Robinson e duas de Franco Balbi, o Flamengo conseguiu a virada no placar nos minutos iniciais. Olivinha trabalhou bem no garrafão, girou, e de gancho, anotou mais dois para o Rubro-Negro. Na metade final do período, o jogo ficou em aberto com os dois times trocando pontos. Dar Tucker recebeu passe de Mineiro dentro do garrafão, fez o giro e cravou mais dois. Ele ainda sofreu a falta, mas desperdiçou o lance livre. Com vantagem de um ponto, o Flamengo terminou o período na frente: 50 a 49.

INTENSO, FLA GARANTE O RESULTADO



No último quarto, Dar Tucker avançou em velocidade até o garrafão e deu uma bela enterrada. Com a defesa bem postada, o Flamengo forçava os erros da equipe mineira. Rafa Mineiro recebeu no perímetro e converteu mais três pontos para o Mengão. A equipe carioca soube controlar muito bem o ritmo de jogo, principalmente com Balbi. Nos minutos finais, o Flamengo não deixou a intensidade diminuir e continuou pontuando. Em momento crucial do quarto, Balbi acertou sua quarta bola tripla no jogo.

E MAIS:

E MAIS: