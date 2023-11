Flamengo bate Fortaleza e fica a 6 pontos da liderança do Brasileirão

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 05/11/2023 - 20:55 Para compartilhar:

Após duas derrotas, o Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasleiro ao bater fora de casa o Fortaleza por 2 a 0 neste domingo (5). O atacante Pedro abriu o placar no fim do primeiro tempo, e Luis Araújo selou a vitória do Rubro-Negro carioca na Arena Castelão. A seis rodadas do término do campeonato e com um jogo a menos, o Flamengo segue em sexto lugar, com 53 pontos, seis a menos que o líder Botafogo. O time, comandado pelo técnico Tite faz jogo decisivo na próxima quarta-feira (8), contra o vice-líder Palmeiras (59 pontos), também com um jogo a menos.

Ayrton Lucas recebeu em velocidade pela esquerda e cruzou rasteiro para dentro da área. Everton Ribeiro fez o corta-luz e Luiz Araújo finalizou para o fundo das redes. Assistência da Partida apresentada por Assist Card, o seguro viagem oficial do Flamengo. #AssistCardFla… pic.twitter.com/Xl3ZIC22x3 — Flamengo (@Flamengo) November 5, 2023

Notícias relacionadas:

O time carioca foi ligeiramente melhor no primeiro tempo. Aos 12 minutos, dentro da área, Pedro chutou e quase abriu o placar. A bola desviou no braço de Britez,e os jogadores do Rubro-Negro reclamaram de pênalti. No entanto, o lance não foi revisado pelo VAR, que estava inoperante. Dois minutos antes do lance, o árbitro Anderson Daronco já alertara jogadores e técnicos das equipes sobre o defeito no monitor à beira do campo. O placar seguiu 0 a 0. Aos 14 minutos o problema no monitor foi sanado e o VAR voltou a funcionar.

Em campo, o Flamengo se lançou mais ao ataque com investidas pela esquerda de Everton Cebolinha. O gol rubro-negro saiu já no fim, aos 44 minutos, com uma roubada de bola de Luiz Araújo na entrada da grande área. Ele tocou para Felipe Luiz que achou Pedro dentro da área, que bateu firme para o fundo do gol. Empolgado, o Flamengo teve duas chances seguidas para ampliar com Arrascaeta, aos 48, e Cebolinha dois minutos depois. Os jogadores arrancaram do meio de campo até finalizarem, mas os chutes pararam no goleiro tricolor João Ricardo.

No segundo tempo, o Fortaleza colocou pressão e foi enfileirando chances de empatar com chutes de fora da área. Aos três minutos, o meio-campista Lucas Crispim mandou uma bomba da intermediária, mas a bola explodiu na trave esquerda do gol de Rossi. Depois Lucero perdeu duas boas oportunidades, ao cabecear de dentro da área, a última delas triscou a trave. A melhor chance do Flamengo surgiu aos 19 minutos:o atacante Luiz Araújo cruza para Arrascaeta que levanta para Matheuzinho chutar, mas ele finaliza para fora.

O Fortaleza seguiu insistindo. Aos 23 minutos, Marinho arriscou de fora da área e depois aos 32 foi Thiago Galhardo também desperdiçou duas oportunidades de empatar chutando de longe. No final, aos 41 minutos, um Filipe Luiz inspiradolcruzou por baixo para Everton Ribeiro, que deixou a bola passar para Luiz Araújo chutar e acertar o fundo da rede e ampliar para 2 a 0 o triunfo rubro-negro.

Outros jogos da 32ª rodada

O Red Bull Bragantino derrotou em casa o Corinthians por 1 a 0 e segue na terceira posição do campeonato, com 59 pontos, brigando pelo topo da tabela. O autor do único gol no estádio Nabi Abi Chedid foi o atacante Helinho, aos 11 minutos, que mandou um míssil de fora da área, após cobrança de escanteio.

Com o tropeço, o Timão perdeu uma posição e fecha a 32 ª rodada na 13ª posição (40 pontos).

O Massa Bruta tá colado na ponta, hein! pic.twitter.com/5XTk5fPUx2

— Brasileirão Assaí (@Brasileirao) November 5, 2023

O Internacional levou a melhor como visitante ao ganhar por 2 a 1 do Cruzeiro no Mineirão. O meia-campista Maurício, ex-jogador do Cruzeiro, abriu o placar no primeiro tempo, e Wanderson ampliou na etapa final. Do lado cruzeirense. Bruno Rodrigues descontou já nos acréscimos. Com o triunfo, o Colorado foi a 42 pontos e subiu para 11º lugar na tabela de classificação.

Já a Raposa segue na 16ª posiçã, e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento (Z4) em caso de vitória do Vasco contra o líder Botafogo, às 19h (horário de Brasília) desta segunda (6), em São Januário.

Três pontos ou seis pontos? Vitória crucial do @SCInternacional fora de casa! pic.twitter.com/KRG5awT35l — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) November 5, 2023

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias