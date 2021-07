Flamengo atualiza lista de inscritos para oitavas de final da Libertadores; veja as cinco mudanças Rodinei, Piris da Motta, Vitor Gabriel, Igor Jesus e Pedro Arthur são inscritos pelo Rubro-Negro na competição internacional

O Flamengo divulgou na tarde deste sábado a lista de jogadores inscritos para as oitavas de final da Libertadores. O clube fez as cinco alterações permitidas nesta fase do torneio e terá, ao todo, 50 jogadores à disposição para enfrentar o Defensa y Justicia, da Argentina, em busca de uma vaga nas quartas de final.

+ Enquete: a diretoria do Flamengo acertou ao demitir Rogério Ceni? Vote!

Da lista inicial de 50 inscritos para a fase de grupos da Libertadores, quatro jogadores já deixaram o Flamengo: Pepê, João Lucas, Richard Rios e Gerson. O outro que foi substituído é o jovem volante Lucas Bauru, de 17 anos, que sofreu grave lesão no joelho e só voltará aos gramados no fim deste ano.

Apesar de não ter contratado ninguém nesse período, o Flamengo contou com o retorno de três jogadores que estavam emprestados: Rodinei, Piris da Motta e Vitor Gabriel. Além deles, dois jovens da base, Igor Jesus e Pedro Arthur, foram inscritos para fechar a lista de 50 nomes.

+ De olho na Libertadores, Flamengo busca acordo com Renato Gaúcho neste sábado; veja detalhes



As cinco mudanças do Flamengo na lista:

– Piris da Motta no lugar de Gerson

– Pedro Arthur no lugar de João Lucas

– Igor Jesus no lugar de Lucas Bauru

– Rodinei no lugar de Richard

– Vitor Gabriel no lugar de Pepê

Thiago Maia, que assumiu a camisa 8 de Gerson no Brasileirão, continuará vestindo a 33 na Libertadores. Piris da Motta será o responsável por usar o antigo número do Coringa.

VEJA A LISTA COMPLETA

Inscritos do Flamengo na Libertadores (Foto: Divulgação/Flamengo)

E MAIS:

E MAIS:

Veja também