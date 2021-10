Flamengo atualiza e divulga imagens das recuperações de Arrascaeta e Bruno Henrique Meia e atacante estão em tratamento no Ninho do Urubu e expectativa é de que voltem a atuar neste mês pelo Flamengo

Entre os principais atletas do Flamengo, Arrascaeta e Bruno Henrique deram sequência às respectivas recuperações em treino no Ninho do Urubu, nesta quinta-feira. Os dois fizeram trabalhos individuais no CT: acompanhado dos fisioterapeutas, o meia fez atividades no gramado, já o atacante deu início ao processo de transição, trabalhando com bola ao lado dos preparadores físicos.

Em estágio mais avançado da recuperação da lesão muscular, Bruno Henrique é preparado para reforçar o Flamengo contra o Athletico, na próxima quarta-feira, em partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. Na ida, as equipes empataram em 2 a 2, na Arena da Baixada. Confira os gols aqui!

Arrascaeta, por sua vez, ainda não deve ficar à disposição de Renato para este jogo. O trabalho no DM é para deixá-lo em condições para enfrentar o Atlético-MG, no dia 30 de outubro, pela 29ª rodada do Brasileirão, também no Maraca.

O Flamengo divulgou imagens das atividades dois dois atletas. Confira abaixo!

