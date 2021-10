Flamengo assegura transação de quase R$ 30 milhões após Natan cumprir meta no Red Bull Bragantino Aos 20 anos, zagueiro será adquirido em definitivo pelo Braga para a temporada de 2022

Promissor zagueiro revelado no Ninho do Urubu, Natan cumpriu a meta de 20 partidas pelo Red Bull Bragantino com, no mínimo, 45 minutos em campo, no último sábado, quando iniciou entre os titulares na vitória sobre o Palmeiras, por 4 a 2, no Allianz Parque. Portanto, o Flamengo, que o emprestou até o fim desta temporada, assegurou R$ 27 milhões na transação, ao todo.

O Flamengo já havia garantindo R$ 5 milhões pelo empréstimo, então embolsará, em 2022 (por conta do acordo estabelecido entre os clubes), R$ 22 milhões pela meta alcançada – citada acima.

DIREITOS ECONÔMICOS DE NATAN



Até a transferência ser sacramentada, os direitos econômicos de Natan estão divididos da seguinte forma: entre Flamengo, que tem 60%, e Porto Vitória, clube do Espírito Santo, que detém os outros 40%. Na negociação de março, o Rubro-Negro recebeu uma fatia de 22% da equipe capixaba antes de vender 70% para o Red Bull Bragantino.

Dessa forma, ao fim da transferência em dezembro deste ano, o Flamengo manterá 12% dos direitos de Natan, o Porto Vitória ficará com 18% e o RB Bragantino será o detentor dos 70% restantes.

