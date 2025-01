Flamengo arrasa Bangu no Mané Garrincha na despedida do time reserva no Carioca

No último jogo dos reservas, o Flamengo arrasou o Bangu com uma goleada por 5 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Castelão, em São Luís, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Esta foi a primeira vitória do clube rubro-negro, que havia colecionado tropeços na competição.

Com o resultado, o Flamengo dá um pulo na tabela e chega aos quatro pontos. Nas rodadas anteriores, perdeu para Boavista e Nova Iguaçu, por 2 a 1, e empatou com o Madureira por 1 a 1. Já o Bangu continua na lanterna, com apenas um ponto conquistado até o momento.

A partida marcou a despedida do time reserva do Flamengo, que passará a disputar o torneio com o que tende a ter de melhor nos próximos compromissos. Filipe Luís assumirá e dará continuidade ao trabalho na atual temporada.

O primeiro tempo foi tecnicamente abaixo das expectativas, mas não faltaram emoções. A expulsão de Moretti, ainda aos oito minutos, colocou o Flamengo em vantagem numérica. A partir de então, a partida teve uma sequência de oportunidades em um curto espaço de tempo. Aos 14, Guilherme acertou a trave, e logo depois, aos 15, Lorran teve sua finalização defendida com segurança por Victor Brasil. No minuto seguinte, Pablo também teve chance, cabeceando no travessão.

Após esse período intenso, o Bangu conseguiu esfriar o jogo e quase abriu o placar. Lucas Nathan teve uma excelente oportunidade, saindo livre frente a Dyogo Alves, mas acabou parando no goleiro flamenguista. Em desvantagem numérica, o time alvirrubro ficou exposto e, em um contra-ataque, aos 39, Lorran fez um belo passe para Felipe Teresa, que teve o gol vazio para fazer 1 a 0.

No entanto, o empate quase veio no minuto seguinte, quando Fabinho, após um escanteio, pegou uma bola perdida na área e isolou, desperdiçando uma chance clara para o Bangu.

O Flamengo foi mais eficaz no segundo tempo e atropelou o Bangu. Aos sete, Felipe Teresa tabelou com Carlinhos e cruzou para Wallace Yan. Livre, o atacante mandou para o fundo das redes. Aos 13, foi a vez de Carlinhos deixar o seu. Em uma bela trama de contra-ataque, Guilherme avançou e deixou para Carlinhos, que empurrou.

Em vantagem, o Flamengo passou a ‘deitar e rolar’ na partida. Aos 18, Daniel Sales recebeu de João Alves na linha de fundo e cruzou rasteiro para Guilherme Gomes. Ele bateu de primeira para o gol. Aos 34, o time rubro-negro colocou um ponto final na goleada. Carlinhos se aproveitou de um rebote de Victor Brasil para fazer o quinto.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Volta Redonda no sábado, às 16h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). No domingo, às 18h, o Bangu visita o Botafogo no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

FICHA TÉCNICA

BANGU 0 X 5 FLAMENGO

BANGU – Victor Brasil; Vitinho, Kevem, Yuri Garcia e Ítalo; André Castro (Baltoré), Moretti, Raphael Augusto (Franklin) e Lucas Nathan (Léo Guerra); Fabinho Polhão (João Veras) e Rafael Carioca (Ruan Carlos). Técnico: Júnior Martins.

FLAMENGO – Dyogo Alves; Daniel Sales, Pablo, Cleiton (Da Mata) e Zé Welinton; Rayan Lucas (Daniel Rogério), Fabiano (Felipe Teresa), Guilherme Gomes (Rafael Couto) e Lorran (João Alves); Wallace Yan e Carlinhos. Técnico: Cléber dos Santos (auxiliar)

GOLS – Felipe Teresa, aos 39 minutos do primeiro tempo. Wallace Yan, aos sete, Carlinhos, aos 13, Guilherme Gomes, aos 18, e Carlinhos, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Fabinho Polhão e Ruan Carlos (Bangu); João Alves, Lorran e Rayan Lucas (Flamengo)

CARTÃO VERMELHO – Moretti (Bangu)

ÁRBITRO – Carlos Tadeu Ferreira de Castro

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Castelão, em São Luís (MA).