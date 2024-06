Flamengo arranca vitória sobre o Bahia para liderar o Brasileiro

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 20/06/2024 - 22:02 Para compartilhar:

O Flamengo derrotou o Bahia por 2 a 1 de virada, na noite desta quinta-feira (20) no estádio do Maracanã, e assumiu a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto, válido pela 10ª da competição nacional, teve transmissão da Rádio Nacional.

FFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMM DE PAAAAPOOOOO NO MARACANÃ! QUE VITÓRIA! NA RAÇA! NO MANTO SAGRADO! NO FINALZINHO! NO GRITO DA MAIOR TORCIDA DO MUNDO! PELO NOSSO LUGAR: O TOPO! VVVAAAAAMMMMOOOOOOOS, FLAAAAMMMEEEEEEENNNNNNGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO #VAMOSFLAMENGO #CRF pic.twitter.com/bZXjDTDfEE — Flamengo (@Flamengo) June 21, 2024

Com o triunfo, o Rubro-Negro da Gávea chegou aos 21 pontos, ultrapassando o Botafogo, que empatou em 1 a 1 com o Athletico-PR na última quarta-feira (19). Já o Tricolor Baiano permaneceu com 18 pontos, na 5ª colocação.

Apesar de atuar fora de casa, o Tricolor apresentou um bom futebol nos primeiros minutos, tendo mais posse de bola e criando oportunidades de marcar com Cauly, aos seis minutos, e com Jean Lucas, aos 14. Porém, aos 22 Lorran tocou para Pedro, que apenas rolou para Gerson, que pegou forte da entrada da área para superar o goleiro Marcos Felipe.

Mas a vantagem do Rubro-Negro durou pouco. Aos 34 minutos o volante Jean Lucas enfiou a bola para Everaldo, que se livrou da marcação de Ayrton Lucas antes de bater por cobertura para superar o goleiro Rossi.

A igualdade permaneceu até os 48 minutos da etapa final, quando Gerson cobrou falta na área, onde David Luiz cabeceou para marcar o gol da vitória e da liderança do Brasileiro.