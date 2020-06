Flamengo anuncia transmissão de jogo contra o Boavista por streaming

Em meio ao imbróglio judicial entre o Flamengo e a Globo para a transmissão dos jogos do Carioca, o rubro-negro anunciou que vai transmitir a partida contra o Boa Vista pela FlaTV, na próxima quarta-feira (1).

O clube chegou a citar o impasse com a emissora carioca e ressaltou que o Poder Judiciário deve tomar uma decisão nos próximos dias. Com isso, o atual campeão carioca disse que “se não houver impedimento judicial, no dia 1º de julho será dado um passo importante para o futebol brasileiro: pela primeira vez, o Flamengo irá fazer toda a produção e transmissão de uma partida oficial de futebol profissional em seu canal próprio, a FlaTV. O jogo será válido pela quinta rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca”, diz o clube.

Além da transmissão da partida, o clube também vai fazer um pré-jogo com matérias e resenhas. O Flamengo anunciou também o narrador Emerson Santos e os comentaristas Alexandre Tavares e Raul Plassmann, o último foi campeão mundial pelo rubro-negro em 1981.

O vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira, lembrou da transformação que a MP 984/2020 tem a possibilidade de realizar no futebol brasileiro, caso seja aprovada pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

“É um marco para o futebol brasileiro. Com a MP, todos os clubes, além de se fortalecerem, ganhando maior poder de negociação, poderão fazer ações como esta para suas torcidas. Estamos trabalhando muito para oferecer uma transmissão de alto nível para todos nossos torcedores, nosso maior patrimônio. Essa transmissão representa a democratização do espetáculo. Ficaremos felizes em proporcionar essa alegria à torcida em um momento de tanta adversidade”, ressaltou.

“O mundo mudou e o futebol precisa acompanhar as novas tecnologias e necessidades do mercado e do torcedor. Caso seja aprovada no Congresso Nacional e se converta em lei, essa MP vai possibilitar a universalização do acesso do consumidor ao conteúdo futebol nas mais diversas plataformas, aumentando sua liberdade de escolha. Será um enorme legado para o futebol brasileiro”, concluiu.

