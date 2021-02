Flamengo anuncia renovação do contrato de João Gomes até o fim de 2025

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato de João Gomes até dezembro de 2025. O meio-campista, que foi titular no empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no último domingo, tinha vínculo com o clube carioca até o final de 2022.

João Gomes é formado nas divisões de base do Flamengo, tenho chegado ao clube quando tinha apenas 8 anos – completará 20 na sexta-feira. Promovido ao elenco profissional em 2020, tem recebido elogios do técnico Rogério Ceni por suas atuações, especialmente por seu bom passe e poder de marcação.

As principais chances a João Gomes no Flamengo surgiram após o surto de coronavírus no elenco. E o meio-campista soma, até agora 12 jogos disputados pela equipe profissional do clube.

O 13.º não poderá ser disputado no domingo, pois João Gomes terá de cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo no duelo com o Corinthians, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Ceni, assim, deve promover o retorno de Diego ao meio-campo.

