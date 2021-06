Flamengo anuncia parceria para a captação de jovens atletas no Centro-Oeste; entenda como funcionará Acordo selado na última semana com o Real Brasília transforma o clube do Distrito Federal no polo rubro-negro de captação na região

Com o objetivo de ampliar o trabalho de captação de jovens atletas em todo o território brasileiro, o departamento de futebol de base do Flamengo anunciou na última semana um novo projeto, desta vez na região Centro-Oeste. A partir de agora, o Rubro-Negro contará com a parceria do Real Brasília, clube localizado no Distrito Federal e que atualmente conta com equipes de futebol masculino e feminino, que servirá como um polo de captação de atletas.

Como parte do acordo, o Flamengo fornecerá ao novo parceiro intercâmbios, cursos e estágios para membros de suas comissões técnicas, que poderão passar alguns períodos dentro do Ninho do Urubu conhecendo a metodologia de trabalho no futebol de base. Entre outras ações, o clube carioca também oferecerá consultoria na criação do departamento de futebol de base da equipe brasiliense.

Em troca, o Rubro-Negro passará a utilizar a estrutura do clube candango, que conta, por exemplo, com dois Centros de Treinamento e alguns pontos de núcleos avançados para a captação de atletas na região. Por fim, o Flamengo também terá prioridade na contratação de atletas que chamarem a atenção.

A parceria foi festejada por Vitor Zanelli, vice-presidente do futebol de base, futebol feminino e futsal do Flamengo.

– Vamos passar um pouco do nosso conhecimento técnico e metodológico para orientá-los e ajudá-los na implementação de seu departamento de futebol de base. Em troca, o Real Brasília, clube muito bem estruturado e organizado por seu Presidente Luís Felipe Belmonte, transforma-se no nosso grande polo de captação de atletas da região Centro-Oeste do país – disse Zanelli, antes de completar:

– O Flamengo já possui, dentro de sua estrutura atual de ação, um observador técnico no local, o que facilitará bastante o trabalho. Estamos muito satisfeitos, e temos a certeza de que essa parceria trará muitos frutos, tanto para o Flamengo quanto para o Real Brasília.

O gerente-geral do futebol de base, Luiz Carlos, também destacou a importância da parceria.

– A região Centro-Oeste sempre produziu atletas de muita qualidade, não só no futebol mas também em várias outras modalidades. Até mesmo pensando nesse histórico, achamos interessante estrategicamente nos posicionarmos com mais força na região. Encontramos o parceiro ideal para esse projeto, e tenho certeza de que colheremos juntos ótimos frutos no decorrer dos próximos anos.

E MAIS:

Veja também