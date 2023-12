Flamengo anuncia contratação de De La Cruz

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/12/2023 - 19:31 Para compartilhar:

O Flamengo anunciou neste domingo (24) a contratação do uruguaio Nicolás De La Cruz, que estava no River Plate da Argentina.

“O De La Cruz é nosso”, escreveu o clube carioca na rede social X, ao anunciar o jogador de 26 anos como “presente” de Natal para a torcida.

“Nação, estamos juntos em 2024. O melhor está por vir”, disse o uruguaio vestido com a camisa do Flamengo em vídeo nas redes sociais do Rubro-Negro.

De La Cruz deixa o River Plate depois de conquistar na última sexta-feira o Troféu dos Campeões da Argentina, disputado pelos vencedores dos principais torneios da temporada, a Liga Profissional e a Copa da Liga.

“Obrigado por dar tudo em cada jogo, Nico!”, escreveu o River no X.

O também jogador da seleção uruguaia chega como o principal reforço do Flamengo para a temporada 2024, em que a equipe busca uma renovação comandada pelo técnico Tite.

O clube não deu detalhes sobre a contratação, mas segundo veículos de imprensa de Brasil e Argentina, os cariocas pagaram ao River Plate US$ 16 milhões (R$ 77,7 milhões na cotação atual).

rsr/cb

