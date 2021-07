Flamengo anuncia a demissão de Rogério Ceni durante a madrugada Técnico do time sub-20, Maurício de Souza vai comandar o Rubro-Negro na partida contra a Chapecoense, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro

Por volta das 3h da madrugada deste sábado, o Flamengo agitou as redes as sociais em um horário inusitado ao anunciar a saída do técnico Rogério Ceni. O clube o agradeceu “pelos serviços prestados” e ainda informou que Maurício Souza, do time sub-20, é quem comandará o time rubro-negro no jogo deste domingo, contra a Chapecoense, no Maracanã.

– O Clube de Regatas do Flamengo informa que não continuará com Rogério Ceni à frente do time principal. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios – escreveu o clube em suas redes sociais, e ainda completou:

No jogo contra a Chapecoense, a equipe será comandada por Maurício Souza – publicou o Rubro-Negro.

Rogério Ceni estava no Flamengo desde novembro de 2020. Ao todo, foram 45 jogos, 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas, além de três títulos (Brasileiro, Carioca e Supercopa do Brasil).

Agora sem Ceni e com dois jogos a menos no Brasileiro, o Flamengo soma 12 pontos e é o 11º colocado da competição. O Rubro-Negro recebe a Chapecoense neste domingo, às 18h15 (de Brasília), no Maracanã, no último confronto antes do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Defensa y Justicia.

