Flamengo anuncia a contratação do lateral-direito Guillermo Varela

Depois da vitória sobre o Atlético-GO, no Maracanã, o Flamengo anunciou mais um reforço. O lateral-direito uruguaio Guillermo Varela, de 29 anos, foi oficializado no Rubro-Negro para a sequência da temporada. O contrato do jogador é válido até maio de 2023.

O uruguaio usou a cláusula da FIFA para suspender o contrato com o Dínamo de Moscou, da Rússia, e assinou com o Flamengo por empréstimo. De acordo com a cláusula, o contrato entre Varela e Dínamo de Moscou ficará suspenso até junho de 2023 e, a partir disso, o lateral fica livre para assinar em definitivo com o Flamengo.

Após se destacar pelo Peñarol, Varela se transferiu para o Manchester United em 2013 e estreou pela equipe profissional em 2015. No mesmo ano, atuou pelo Eintracht Frankfurt por empréstimo de uma temporada. Na sequência da carreira, o lateral-direito foi contratado pelo Dínamo de Moscou em 2020, permanecendo até o primeiro semestre deste ano.

Pela seleção uruguaia, ele foi vice-campeão do Mundial Sub-20 de 2013 e fez sua estreia pela equipe principal em amistoso contra a Polônia, em 2017.

Varela é o quarto reforço do Flamengo nesta janela de transferências do meio do ano. Antes dele, Everton Cebolinha, Arturo Vidal e Erick Pulgar se juntaram ao Rubro-Negro carioca.

