Flamengo anuncia a contratação de Fabrício Bruno: ‘Agora sou Mengão’ Zagueiro deixou o Red Bull Bragantino e assinou com o Rubro-Negro até 2025. A sua apresentação será às 13h desta quarta-feira

O Flamengo anunciou a contratação de Fabrício Bruno na manhã desta quarta-feira em postagens nas redes sociais. O zagueiro será o novo camisa 15 do clube rubro-negro, que pagou cerca de R$ 15 milhões para tirá-lo do Red Bull Bragantino e assinar até dezembro de 2025.





– Fala, Nação, já cheguei e estou ansioso para encontrar vocês no Maracanã lotado. Vamos juntos. […] Agora sou Mengão – disse o Fabrício Bruno, a ser apresentado ainda nesta quarta, às 13h, em coletiva virtual.

As primeiras palavras de Fabrício Bruno como jogador rubro-negro! #FabrícioBrunoChegou pic.twitter.com/iS9uhUgc9b — Flamengo (@Flamengo) February 9, 2022

> GALERIA: veja todas as 23 contratação da Era Landim

Fabrício Bruno estava no Bragantino desde 2020 e é um dos nomes mais consolidados na forma de jogo proposta desde que Mauricio Barbieri chegou ao time paulista. Já utilizou a braçadeira de capitão em algumas oportunidades

e integrou a seleção da Copa Sul-Americana do ano passado, quando o Massa Bruta ficou com o vice-campeonato.

Ao todo, Fabrício somou 82 partidas e três gols pelo Braga, entre participações, além da Sul-Americana, no Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileiro.

Natural de Ibirité (MG), Fabrício Bruno fez sua estreia como profissional em 10 de abril de 2016, diante do Boa Esporte, quando ainda estava no Cruzeiro, clube que o revelou e o recrutou junto ao Desportivo Minas.

Fabrício Bruno ainda passou pela Chapecoense por empréstimo, mais precisamente entre 2017 e 2018, com um certo destaque, antes de retornar ao Cruzeiro em 2019. Deixou o clube mineiro rumo ao Bragantino após rescindir o seu vínculo e se comprometer a retirar a ação na Justiça contra a Raposa por conta de dívidas trabalhistas, que giravam em torno de R$ 3,5 milhões.

> Veja a tabela do Cariocão

Atualmente, o Flamengo conta com David Luiz, Rodrigo Caio (em recuperação), Gustavo Henrique e Léo Pereira para a zaga, além dos jovens da base, sendo Noga e Cleiton os mais utilizados ultimamente.

FICHA TÉCNICA

Nome: Fabrício Bruno Soares de Faria

Nascimento: 12/02/1996

Posição: Zagueiro

Altura: 1,92 m

Pé preferencial: Destro

Clubes anteriores: Cruzeiro (2015-2016 e 2019), Chapecoense (2017-2018) e Red Bull Bragantino (2020-2021).

E MAIS:

Saiba mais