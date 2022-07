Flamengo acerta venda de Willian Arão ao Fenerbahçe, da Turquia Fenerbahçe precisava de uma resposta do Flamengo para ter tempo de regularizar o volante; time turco joga a segunda fase da Champions League em menos de duas semanas

Willian Arão está de saída do Flamengo. Nesta sexta-feira, a diretoria acertou a venda do meia ao Fenerbahçe, da Turquia. Dessa forma, a partida contra o Corinthians, que acontece no fim de semana, será seu último compromisso com a camisa do Rubro-Negro.

A notícia foi dada primeiro pelo site “ge”, que também informou que o Fenerbahçe pagará 3 milhões de euros (pouco mais de R$ 16,2 milhões na cotação atual) ao Flamengo.

Cabe destacar que o clube turco precisava de uma rápida definição do Fla. Isso porque o time disputará a segunda fase eliminatória da Champions League nos dias 20 e 27 de julho, contra o Dínamo Kiev.

Agora, o volante voltará a trabalhar com o técnico Jorge Jesus, que assumiu o Fenerbahçe em junho deste ano. No Flamengo desde de 2016, Arão disputou 377 jogos, marcou 35 gols, distribuiu 20 assistências e foi peça importante nas conquistas da Libertadores e do bicampeonato brasileiro.

BRAZ JÁ HAVIA CONFIRMADO A PROPOSTA

Na coletiva da última quinta-feira, o VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz, confirmou que o time de Jorge Jesus fez proposta por Arão e afirmou que, em breve, uma resposta seria dada.

– De fato, existe uma proposta do clube turco. A proposta já foi passada de maneira oficial. Estamos analisando, internamente, conversando com empresário, conversando com o atleta. Estamos analisando algumas possibilidades de mercado também. Em breve, a gente dará a nossa reposta – explicou.

