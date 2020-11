Flamengo acerta a contratação do lateral-direito Luan Sales, do Atlético-GO Jovem de 19 anos assina por empréstimo até o fim de 2021 e será usado inicialmente na categoria sub-20 do Rubro-Negro

Tem reforço a caminho do Flamengo. Nesta quinta-feira, o Rubro-Negro acertou a contratação por empréstimo do lateral-direito Luan Sales, que estava no Atlético-GO. O atleta de 19 anos assinará vínculo com o clube até o fim de 2021, com passe fixado, mas os valores não foram divulgados.

Luan Sales chega para preencher um carência da categoria sub-20. Atualmente, o titular da posição é o colombiano Richard Ríos, um meia de formação. Caso necessário, o atleta também poderá ser usado na equipe profissional, que conta com o experiente Isla e os jovens Matheuzinho e João Lucas.

Com contrato com o Atlético-GO até 2025, Luan disputou apenas cinco jogos pela equipe profissional do clube goiano, sendo quatro deles nesta temporada. Devido às ausências de Dudu e Arnaldo, o jovem foi titular nos dois confrontos contra o Internacional, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar da eliminação, o lateral teve boas atuações.

+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

E MAIS:

E MAIS:

Veja também