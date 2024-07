Flagrado abraçado a morena em shopping, Belo nega novo romance

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2024 - 17:36 Para compartilhar:

O cantor Belo, de 50 anos, foi flagrado nesta sexta-feira, 26, em momentos de intimidade com uma mulher misteriosa. As fotos foram feitas no Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca (RJ).

Além de ter sido fotografado de mãos dadas com a morena, o cantor ainda apareceu recebendo um abraço da moça enquanto olhava uma vitrine.

Procurada pelo site IstoÉ Gente, a assessoria de Belo negou que se trate de um possível affair do artista. “É uma amiga dele que trabalha no shopping, não é namorada”, declarou a equipe.