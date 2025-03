Flaco López posta foto de machucado e Palmeiras vai cobrar FPF por falta de revisão do VAR

Classificado para a semifinal do Campeonato Paulista, o Palmeiras irá formalizar uma reclamação à Federação Paulista de Futebol. O clube não ficou satisfeito com uma interpretação da arbitragem na vitória por 3 a 0 sobre o São Bernardo na noite de sábado.

No final do primeiro tempo do jogo em São Bernardo do Campo, quando o time de Abel Ferreira já vencia por 1 a 0, o centroavante Flaco López sofreu uma entrada dura de Lucas Lima. O argentino ficou caído, mas o árbitro Matheus Delgado Candançan nada marcou.

Só depois o jogo foi paralisado e Flaco López mostrou a Candançan o resultado da jogada em sua perna esquerda. Lucas Lima não foi advertido e o VAR não interveio. Após o confronto, o argentino publicou uma foto nas redes sociais mostrando sua perna com um grande corte. Na legenda, ironizou: “Foi nada”.

Na avaliação do Palmeiras, o VAR teria que ter chamado o árbitro para a revisão do lance e a falta, que nem foi marcada, era passível de punição com cartão vermelho. Flaco López continuou no jogo e marcou o terceiro gol do Palmeiras, no segundo tempo.

O Palmeiras agora aguarda do seu adversário da semifinal do Paulista. O jogo deve acontecer no próximo final de semana.