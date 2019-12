Fla pega Independiente Del Valle; São Paulo cai no grupo da morte na Libertadores

O atual campeão da Libertadores, o Flamengo, vai enfrentar pelo Grupo A o Independiente Del Valle, atual detentor do título da Copa Sul-Americana, de acordo com o sorteio realizado nesta terça-feira na sede da Conmebol, em Assunção.

As duas equipes campeãs, que vão se enfrentar na final da Recopa Sul-americana de 2020, também terão a companhia do Junior da Colômbia e um time que virá da terceira fase classificatória.

Já o vice-campeão River Plate e o São Paulo caíram no ‘grupo da morte’, com duas equipes que jogam em casa na altitude: LDU (2.800 metros) e o estreante Binacional, que se sagrou há pouco campeão peruano e joga na altitude de Juliaca (3.800 metros).

O Palmeiras caiu no Grupo B, ao lado do Bolívar (da Bolívia) do Tigre (da Argentina) além de um quarto que terá que se classificar nos playoffs.

Outro brasileiro, o Athletico Paranaense está no Grupo C, junto com o uruguaio Peñarol, o chileno Colo Colo e um time boliviano a ser definido.

No Grupo E, o Grêmio vai encarar o Universidad Católica do Chile, o colombiano América de Cali, além de um quarto classificado.

O Grupo G, do Santos, está totalmente definido, com o time brasileiro, o Olimpia do Paraguai, o Delfín do Equador e o argentino Defensa y Justicia.

O Binacional, o Defensa y Justicia e o uruguaio Cerro Largo são os três times que vão estrear em 2020 na Copa Libertadores.

A final do torneio será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 21 de novembro do ano próximo.

Assim ficaram definidos os confrontos da Copa Libertadores de 2020:

– Primeira fase (os times da esquerda vão jogar em casa as partidas de ida e os três vencedores avançam à segunda fase):

Bolívia 4 – Guaraní (PAR) (E1)

Carabobo (VEN) – Universitario (PER) (E2)

Progreso (URU) – Barcelona (EQU) (E3)

– Segunda fase (os times à esquerda vão jogar em casa nas partidas de ida e os oito vencedores avançam para a terceira fase):

Vencedor E2 – Cerro Porteño (PAR) (C1)

Cerro Largo (URU) – Palestino (CHI) (C2)

Independiente Medellín (COL) – Deportivo Táchira (VEN) (C3)

Macará (EQU) – Deportes Tolima (COL) (C4)

Chile 4 – Internacional (BRA) (C5)

Bolívia 3 – Atlético Tucumán (ARG) (C6)

Vencedor E1 – Corinthians (BRA) (C7)

Vencedor E3 – Sporting Cristal (PER) (C8)

– Terceira fase (os quatro vencedores avançam à fase de grupos e os dois melhores perdedores vão à segunda fase da Copa Sul-Americana):

Vencedor C1 – Vencedor C8 (G1)

Vencedor C2 – Vencedor C7 (G2)

Vencedor C3 – Vencedor C6 (G3)

Vencedor C4 – Vencedor C5 (G4)

– Fase de grupos (os dois primeiros classificados de cada grupo avançam às oitavas de final da Libertadores e os oito terceiros à segunda rodada da Copa Sul-Americana):

Grupo A

Flamengo (BRA)

Independiente del Valle (ECU)

Junior (COL)

G1

Grupo B

Palmeiras (BRA)

Bolívar (BOL)

Tigre (ARG)

G2

Grupo C

Peñarol (URU)

Colo Colo (CHI)

Athletico Paranaense (BRA)

Bolívia 2

Grupo D

River Plate (ARG)

Sao Paulo (BRA)

Liga de Quito (EQU)

Binacional (PER)

Grupo E

Grêmio (BRA)

Universidad Católica (CHI)

América de Cali (COL)

G4

Grupo F

Nacional (URU)

Racing Club (ARG)

Alianza Lima (PER)

Estudiantes de Mérida (VEN)

Grupo G

Olimpia (PAR)

Santos (BRA)

Delfín (EQU)

Defensa y Justicia (ARG)

Grupo H

Boca Juniors (ARG)

Libertad (PAR)

Caracas FC (VEN)

G3

