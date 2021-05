Fla-Flu: Diego dá sonora bronca em Gabigol na ida para o vestiário: ‘Mete mais 10 gols lá, para com essa p…’ Pela final do Carioca, capitão do Flamengo não perdoou uma comemoração de Gabigol que o mesmo considerou desnecessária. Rubro-Negro foi para o vestiário vencendo por 2 a 0

O Flamengo foi para o vestiário com uma vitória sobre o Fluminense por 2 a 0, pelo jogo de volta da semifinal do Carioca, no Maracanã, com gols de Gabigol. O atacante marcou um “doblete”, mas pecou pelo excesso na comemoração do segundo tento. Ao menos foi o que considerou Diego Ribas, capitão do Fla, que deu uma sonora bronca no atacante no caminho da equipe para o vestiário:

– Tem jogo pra c*** ainda, mete mais 10 gols lá, para com essa p*** – reclamou.

– Dá a bola em mim – respondeu Gabi, que marcou um dos gols de pênalti.

– Eu vou dar. Eu vou correr igual a um maluco – finalizou Diego, aos berros.

No jogo de ida da final, cabe lembrar, as equipes empataram em 1 a 1.

