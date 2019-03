“Fiz um investimento”, brinca Marília Mendonça sobre plásticas

Após eliminar mais de 20 quilos, a cantora Marília Mendonça brincou sobre a decisão de tirar 1,8 quilo de gordura e colocar 365ml de silicone.

“Fiz um investimento”, disse ela em vídeo publicado por um perfil no Instagram, caindo na risada. “Ai, ai. Pois é, fiz um investimento ali. Depois do emagrecimento dos 20 kg. Tire 1,8 kg só de pele, fora os litros de gordurinha que a gente foi tirando, que sobraram”, completou a cantora.

“Deu tudo certo, hoje tem 18 dias de recuperação. Tá tudo ok, foi maravilhosa a cirurgia. A médica que me operou foi incrível. Foi uma mulher. Me deu super atenção. Fui bem cuidada. Estou fazendo drenagem duas vezes por dia. Passei as férias só no relax. Agora é voltar para trabalhar, cuidar para não voltar e ficar que nem antes”, disse. “2019 vai ser o ano. Bora entrar para academia, continuar fazendo a dieta, porque não foi barato, não”, contou ela que fez abdominoplastia e lipoaspiração.

