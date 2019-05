“Fiz tanto sexo que perdeu a graça”, diz Raquel Pacheco, ex Bruna Surfistinha

Aos 34 anos, Raquel Pacheco deu entrevista ao UOL em que falou sobre os anos em que trabalhou como prostituta, usando o nome de Bruna Surfistinha. Raquel, que hoje trabalha realizando workshops de sexo, falou ainda sobre a relação com a família.

Sobre sexo, Raquel mencionou que, após o divórcio, tem dificuldades em se relacionar. “Fiz tanto sexo que acabou perdendo a graça. Hoje, só fico com o cara se eu tiver certeza de que ele está a fim da Raquel e não da Bruna. Se, na balada, o homem já chega me chamando de ‘Bruna’, eu vou embora”, diz.

Ela diz ainda que se arrependeu de algumas atitudes, principalmente no relacionamento com a família. “Decidi participar do programa “A Fazenda”, em 2011, porque achava que se eles me vissem na televisão, iriam me querer de volta. Quando acabou, eles continuaram cagando para mim. Em 2012, meu pai faleceu e, ali, minha luta acabou disse.