Fiuk revela estar ‘criando coragem’ para falar sobre Fábio Jr. após dizer que pai é ausente

O ex-BBB Fiuk gerou repercussão no último Dia dos Pais, 11, ao fazer homenagem a Fábio Jr. e declarar que o cantor é figura ausente na sua vida. Após causar polêmica, ele fez um desabafo sobre sua vida pessoal e disse estar “criando coragem” para contar mais sobre a relação com o pai.

Fiuk está participando do Rancho do Maia, festa promovida pelo empresário Carlinhos Maia que reúne diversos influenciadores. Durante o encontro, o anfitrião gravou uma conversa com o ator e quis saber como Fiuk se sentia após o desabafo.

“Está melhorzinho? Fique bem”, disse o ator. “Se eu não estivesse aqui agora, iria estar sofrendo”, respondeu o filho de Fábio Jr.

“Estou começando a criar coragem para me impor mais, para falar das coisas que eu passei. Estou criando coragem para falar coisas, vejo você [Carlinhos Maia] falando e me pergunto por que não sou verdadeiro assim”, disse o ex-BBB.

Em sua postagem do Dia dos Pais, Fiuk disse que, apesar da ausência, o pai deixou uma grande marca em sua vida.

“Feliz Dia dos Pais para você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho, não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias”, legendou ele ao publicar uma carrossel de imagens ao lado do cantor.

A postagem recebeu apoio da irmã Cleo: “Eu te amo, irmão”, escreveu a filha de Gloria Pires.

Fiuk também recebeu o carinho da ex-madrasta Mari Alexandre, mãe de seu irmão mais novo, Záion, de 15 anos. A modelo deixou dois emojis de coração, sendo um partido.

O texto não foi produzido por Fiuk. Internautas compartilharam no “X” uma postagem antiga com as mesmas palavras usadas pelo cantor, que logo fez um Story confirmando que tem copiado as declarações de outra pessoa.