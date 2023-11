Fiuk revela ter sofrido ‘depressão profunda’ após investimentos que não deram certo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/11/2023 - 16:13 Para compartilhar:

O cantor Fiuk relembrou um momento de sua vida que o deixou em depressão profunda e abriu o coração sobre os pensamentos que chegaram a rondar sua cabeça na ocasião.

Durante a sua participação no ‘Café com Mussi’, mesacast comandado por Rodrigo Mussi, divulgado nesta terça-feira, 14, o filho de Fábio Junior contou que, após perder dinheiro ao realizar investimentos que não deram retorno, teve uma crise depressiva e pensava quem sentiria sua falta se não estivesse mais aqui.

“Foi uma onda, muito louco, tudo de uma vez. Eu perdi dinheiro, não conseguia sair do quarto, tive uma depressão profunda. Um monte de loucura na minha cabeça. Tudo que eu tenho até é vergonha de falar. Não queria falar com ninguém, não saia do quarto, me isolei, desmarquei trabalho”, revelou ele.

Em seu desabafo, o cantor contou que buscou ajuda na religião para superar o problema que enfrentou após, segundo ele, ter sido “enganado”.

“Eu não conseguia fazer nada. E foi onde eu encontrei Deus, de novo. Teve um dia que comecei a pensar em tudo. Eu falei: ‘Então imagina, eu morro, como é que vai ser? Ah, uma semana todo mundo vai pensar em mim. Duas, não sei o que, passou um mês’. E aí que veio Deus na história. Chamei ele e orei para caramba. Entendi que só precisava de Deus e de mim para sair do onde eu tava. Comecei do zero, de novo, sem ninguém do meu lado, mas tinha Deus”.

Ainda durante o bate-papo, Fiuk contou que está mergulhado em um novo projeto: será o primeiro filme em que ele vai trabalhar como produtor. Além de atuar, o artista também será dublê na produção, que já conta com mais de 90% do roteiro pronto. O filme já tem parte do elenco escalado e filmagens marcadas para se iniciarem no primeiro semestre do próximo ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por [+]FIUK (@fiuk)

