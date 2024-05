Fiuk comenta repercussão sobre sua sexualidade: ‘Se eu for gay um dia, eu vou falar’; assista vídeo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 15:51 Para compartilhar:

O cantor e ator Fiuk postou um vídeo no seu Instagram para comentar sobre boatos que surgiram nas redes sociais sobre sua sexualidade. A declaração veio após a sua participação no programa “Surubaum”, dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, no YouTube.

Na entrevista, o artista disse já ter participado de “zoeira com amigos e amigas ao mesmo tempo”. Porém, o corte da sua fala rapidamente viralizou e os internautas passaram a questioná-lo sobre sua preferência sexual.

“Sou heterossexual. Falei nesse corte que eu estava com uns amigos e amigas e tal, e a gente brincava um pouco aqui e um pouco ali. Deixa eu traduzir isso. Não necessariamente você sendo um homem, você está com um amigo seu pegando outras meninas, você precisa pegar o seu amiguinho. E vice-versa”, disse.

+ Sertanejo Milionário recebe alta do hospital após AVC

+ Tokinho desabafa após ser chamado de ‘anão’ em vídeo: ‘Totalmente desrespeitoso’

“O que acontece entre héteros é que a gente brinca. […] Isso aconteceu uma vez e foi uma experiência legal. Eu não acho mérito ou demérito ser gay. Se eu for gay um dia, eu vou falar”, acrescentou.

“Desculpa decepcionar vocês, mas é isso, sou heterossexual”, finalizou Fiuk.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por [+]FIUK (@fiuk)