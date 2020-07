Fitch Solutions: preço global do trigo deve permanecer pressionado

Hong Kong, 6 – É provável que os preços globais do trigo permaneçam pressionados nas próximas semanas com o início da colheita no Hemisfério Norte, prevê a consultoria Fitch Solutions – braço de pesquisa da agência de rating Fitch. A consultoria acrescenta que a safra da região foi amplamente favorecida até junho por condições climáticas positivas.

Os preços também serão afetados pelo impacto econômico do novo coronavírus, que pode ser negativo, já que a maior parte do estoque dos moinhos terminou e os principais países exportadores estão se afastando das restrições à exportação, diz a Fitch. Além disso, a consultoria acrescenta que os futuros negociados na Bolsa de Chicago (CBOT) estão se aproximando do suporte de vários meses a US$ 4,50 por bushel. Na última sessão, de quinta-feira (2), o contrato para setembro do cereal encerrou em US$ 4,9200 por bushel na CBOT. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja também