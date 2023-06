Fitch revisa de estável para positiva perspectiva do rating BB- do BTG

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/06/2023 - 18:40 Compartilhe

A Fitch revisou a perspectiva dos Ratings de Longo Prazo do Banco BTG Pactual de estável para positiva. A agência ainda afirmou os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local em ‘BB-‘.

A agência justifica que a revisão reflete uma melhora no perfil de negócios do BTG, devido à transformação de seu mix de receitas e captação, bem como a “força e resiliência” do perfil financeiro geral do banco. “A manutenção destas tendências pode fornecer, a médio prazo, algum potencial de elevação para seu rating”, diz em nota.

Os ratings do BTG Pactual incluem uma sólida infraestrutura de gestão de risco e padrões apropriados de concessão de crédito, reservas de capital melhores do que as de seus pares e perfis adequados de captação e liquidez, na visão da Fitch.

Em relação a lucratividade, a agência acredita que o banco permanecerá resiliente ao longo de 2023, apesar das pressões sobre as receitas das operações de banco de investimento, devido à contração no volume de emissões, refletindo o desempenho mais forte das receitas do segmento de gestão de investimentos, patrimônio e de crédito corporativo.

