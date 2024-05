Fitch reitera rating BBB- da Grécia, em grau de investimento uma década após crise da dívida

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/05/2024 - 18:29 Para compartilhar:

A Fitch Ratings reafirmou a nota em moeda estrangeira de longo prazo da Grécia em BBB-, com perspectiva estável. O país, assim, mantém o grau de investimento, uma década após protagonizar a crise da dívida da zona do euro.

Segundo a agência, a avaliação reflete níveis de renda per capita e indicadores de governança elevados na comparação com pares. Mas a nação europeia ainda enfrenta endividamento elevado, vulnerabilidade no setor bancário e desemprego alto, diz a instituição.

A Fitch prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) grego crescerá 2,3% em 2024 e 2,4% em 2025, bem acima da média da zona do euro (1,1%). Ao mesmo tempo, o déficit fiscal cairá para 0,8% do PIB no ano que vem, de acordo com a análise.

“A Fitch vê um forte compromisso com a prudência fiscal, com os planos fiscais de médio prazo do governo ancorados em premissas conservadoras de receitas, num momento em que as autoridades estão avançando com reformas ambiciosas de aumento de receitas”, diz.