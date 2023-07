Fitch reitera rating ‘BB-‘ da África do Sul, com perspectiva estável

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2023 - 13:00 Compartilhe

A Fitch reiterou o rating “BB-” de longo prazo em moeda estrangeira da África do Sul, com perspectiva estável. Segundo a agência, as perspectivas econômicas do país são prejudicadas por um ritmo de crescimento fraco, diante de apagões de energia, desigualdades elevadas e um alto endividamento soberano.

Em comunicado, a instituição prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) da nação africana ficará estagnado este ano, uma forte desaceleração em relação à expansão de 1,9% em 2022. Para os anos seguintes, a expectativa é de que uma “modesta” recuperação leve a atividade a uma alta de 0,9% em 2024 e de 1,3% em 2025, de acordo com a análise.

A Fitch ressalta que investimentos sólidos em geração de energia devem apoiar uma melhora no cenário, mas que o quadro continuará dificultado por gargalos no sistema de transporte, que pesam nas exportações.

