Fitch reitera nota em escala nacional da Telefônica Brasil em AAA(bra), com perspectiva estável

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/05/2024 - 15:57 Para compartilhar:

A Fitch Rating reiterou o rating em escala nacional de longo prazo da Telefônica Brasil em AAA(bra), com perspectiva estável. A avaliação reflete o modelo de negócio “sólido” da empresa, que detêm posição de liderança na indústria de telecomunicações brasileira, segundo a agência.

Em nota, a instituição acrescenta que a companhia exibe perfil financeiro “conservador”, com liquidez robusta e estrutura de capital firme. A expectativa é de que o grupo apresente desempenho operacional “forte” nos próximos três meses, diante do crescimento da base de pós-pago e serviços de banda larga a fibra, de acordo com a nota.

Sob a marca Vivo, a Telefônica Brasil concentra 39% do mercado de telefonia celular, seguida de Claro (34%) e Tim (24%), conforme a Fitch. A agência espera que a Telefônica mantenha fluxo de caixa resiliente, apesar da distribuição de dividendos considerável e dos investimentos, que têm “impacto limitado” na alavancagem.