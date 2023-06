Fitch rebaixa UBS e eleva Credit Suisse, após conclusão de aquisição

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/06/2023 - 12:00 Compartilhe

A Fitch rebaixou os ratings de longo prazo do grupo suíço UBS, de A+ para A, e elevou os ratings do Credit Suisse, de BBB+ para A+, após a conclusão da aquisição do Credit pelo UBS. A perspectiva dos ratings é estável.

“Esperamos que a integração pese inicialmente na lucratividade operacional do grupo ampliado, já que o UBS precisará estabilizar a gravemente prejudicada capacidade de geração de receita do Credit Suisse, e, ao mesmo tempo, alinhar rapidamente sua base de custos com seu potencial de ganhos futuros e concluir a liquidação de atividades não essenciais iniciada pelo Credit Suisse”, disse a agência de classificação de risco, em comunicado divulgado nesta segunda-feira.

Devido à complexidade de ambos os bancos suíços, a Fitch previu que a “desafiadora integração exigirá vários anos” para ser completada.

