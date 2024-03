Fitch rebaixa rating da incorporadora China Vanke para BB+ e põe nota em observação negativa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/03/2024 - 11:53 Para compartilhar:

A Fitch Ratings rebaixou a nota de crédito de longo prazo da incorporadora China Vanke de BBB para BB+, enquanto a da subsidiária da empresa em Hong Kong foi cortada para BB. Todas os ratings foram colocados em observação negativa.

Segundo a agência, a decisão reflete o desempenho enfraquecido das vendas e um acesso restrito ao financiamento do mercado.

A instituição alerta que esses fatores podem deflagrar a deterioração da flexibilidade financeira da companhia, que enfrenta o vencimento de dívidas em 2024 e 2025. “A observação negativa do rating captura as incertezas relacionadas ao setor e às perspectivas de vendas da empresa, bem como o momento e o progresso de sua monetização de ativos e novos planos de financiamento”, afirma.

A nova classificação da Fitch é o mais recente sinal dos problemas no setor imobiliário chinês. No final de janeiro, a Justiça de Hong Kong ordenou a liquidação da Evergrande, que estava no centro da crise desde no segmento desde meados de 2021.

