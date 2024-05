Fitch rebaixa rating da China Vanke de BB+ para BB-, com perspectiva negativa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/05/2024 - 16:18 Para compartilhar:

A Fitch rebaixou o rating da construtora chinesa China Vanke de “BB+” para “BB-“, com perspectiva negativa. A agência Fitch também rebaixou a avaliação da subsidiária integral da China Vanke, Vanke Real Estate (Hong Kong), de “BB” para “B+”.

O rebaixamento reflete uma redução na liquidez após o desempenho de vendas mais fraco do que o esperado no acumulado do ano, e a Fitch acredita que a deterioração sustentada das vendas afetou o acesso ao financiamento não bancário da China Vanke.

A empresa dependerá cada vez mais de seu caixa disponível, alienações de ativos e financiamento bancário onshore, avalia.

A perspectiva negativa reflete os riscos de as vendas da empresa e da indústria não conseguirem se estabilizar, apesar da intensificação do apoio às políticas governamentais e afetarem a geração de caixa e os planos de reciclagem de ativos da empresa.