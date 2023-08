Fitch rebaixa rating da Casino, de ‘CC’ para ‘Default Restrito’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2023 - 17:08 Compartilhe

A Fitch rebaixou nesta terça-feira, 29, o rating de inadimplência do emissor de longo prazo em moeda estrangeira da Casino Guichard-Perrachon, de “CC” para “Default Restritivo”. O corte segue o fim do período de carência de 30 dias por um cupom com vencimento em 15 de julho, referente a notas no valor de 400 milhões de euros para 2026.

A empresa, que controla o Grupo Pão de Açúcar (GPA), negocia uma reestruturação de dívida com credores sob intermédio da Justiça francesa, no processo conhecido como “procedimento de conciliação”.

A Fitch reconhece que a corte autorizou a suspensão do pagamento de diversas obrigações financeiras, mas diz que trata todas as faltas de pagamento como “inadimplência restrita” ao fim do intervalo de carência.

Em julho, a varejista recebeu duas ofertas rivais para injeção de capital. O grupo optou por firmar acordo com um consórcio liderado pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky, que prevê entrada de pelo menos 1,2 bilhão de euros na companhia. A Fitch, porém, explica que nem todos os credores deram aval à oferta.

