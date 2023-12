Fitch rebaixa IDR da Taesa de BBB- para BB+ e afirma rating nacional em ‘AAA(bra)’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/12/2023 - 18:22 Para compartilhar:

A Fitch Ratings rebaixou o IDR (Issuer Default Rating) em Moeda Local (LC) da Taesa de ‘BBB-‘ para ‘BB+’. Ao mesmo tempo, a Fitch afirmou o IDR em Moeda Estrangeira (ME) em ‘BB+’ e o rating nacional ‘AAA(bra)’ da Taesa e de suas debêntures seniores sem garantia. A perspectiva dos IDRs e do rating nacional corporativo é estável, segundo a agência de classificação de risco.

“O rebaixamento do IDR em moeda local reflete a expectativa de que a Taesa manterá sua alavancagem líquida ajustada acima de 3,5 vezes nos próximos anos devido ao plano de investimentos relevante e aos elevados pagamentos de dividendos”, diz a Fitch.

A agência diz que o investimento total da empresa de R$ 5,1 bilhões para o período de 2023 a 2025 deve contribuir para seu fluxo de caixa livre (FCF) negativo e manter as métricas de crédito em níveis não consistentes com o IDR em moeda local anterior.

O perfil de crédito da Taesa se beneficia do baixo risco de negócios relacionado ao seu portfólio diversificado de ativos de transmissão de energia no Brasil, com receitas previsíveis e altas margens operacionais. A análise considera a liquidez moderada da empresa, o perfil de vencimento da dívida estendido e o acesso comprovado a financiamento.

